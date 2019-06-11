Бондарчук: продюсеров заинтересовали работы участников конкурса короткого метра в Сочи

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Очередь из продюсеров выстроилась к участникам конкурса короткого метра кинофестиваля в Сочи "Кинотавр". Об этом рассказал во вторник во время дискуссии, организованной на "Кинотавре", режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля Федор Бондарчук.

"Уже сейчас к участникам конкурса стоит очередь из продюсеров", - сказал режиссер. Он добавил, что сейчас также появляются независимые продюсеры, которые помогают молодым режиссерам снимать фильмы. Еще одна тенденция современного кино - премьеры на интернет-площадках.

"На "Кинотавре" ведутся разговоры про премьеры в онлайн-кинотеатрах, чего не было еще два года назад, это новые возможности, новые площадки", - добавил Бондарчук.

Также на дискуссии затронули вопрос о том, как пробиться в кино. "Надо правильно жениться. Или родиться в правильной семье", - пошутил режиссер Алексей Чупов. После его фразы Бондарчук и Анна Михалкова, ставшая в этом году председателем жюри короткого метра, с улыбкой пожали друг другу руки.

В конкурс "Кинотавр. Короткий метр" в этом году, в частности, вошли работы Дарьи Грацевич, Ивана И. Твердовского, Паулины Андреевой, Михаила Местецкого и других. Победители будут названы 12 июня, а основных лауреатов объявят 16 июня на церемонии закрытия фестиваля.