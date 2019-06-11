Бондарчук назвал "Кинотавр" центром российского феминизма

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер и актер, председатель попечительского совета фестиваля "Кинотавр" в Сочи Федор Бондарчук считает, что киносмотр стал центром российского феминизма. Об этом он сказал во вторник во время дискуссии, организованной на кинофестивале.

"Кинотавр" - это центр феминизма в нашей стране, - с улыбкой отметил Бондарчук. - У нас одни женщины в руководстве, в жюри, среди отборщиков фестиваля, а где мы?". При этом он считает, что споры о равноправии мужчин и женщин бессмысленны, поскольку "уже через несколько лет всех может заменить в кино искусственный интеллект".

Председатель жюри короткого метра Анна Михалкова в свою очередь заметила, что равноправие в кинематографе мужчин и женщин сейчас обсуждается во всем мире.

"Женщины добриваются равноправия, и, во многом, выполняют функции мужчин, - пояснила она. - Кинематограф откликается на эту тему. Женщины приходят в кино. Посмотрите, сколько женщин-операторов появляется, раньше это была чисто мужская профессия".

Режиссер Алексей Чупов пошутил, что "возможно, уже скоро мужчины будут приезжать на "Кинотавр", женское жюри будет судить чисто женскую программы".

Президент "Кинотавра" Александр Роднянский добавил, что нельзя чисто механически подходить к отбору фильмов на фестивали по половому признаку. "Это не может быть сделано механистично, у нас мало женщин, которые делают кино, - пояснил он. - В конкурсе "Кинотавра" - почти половина режиссеров - женщины. Но если это делать насильственно, закончится это плохо, нельзя отбирать фильмы только по половому принципу".