Сын Павла Лунгина представил свой фильм в конкурсе "Кинотавра"

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер Александр Лунгин, сын кинематографиста Павла Лунгина, представил во вторник свой фильм "Большая поэзия" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

"Наш фильм - низкобюджетный", - сказал режиссер со сцены Зимнего театра и представил съемочную группу картины. "Посмотрю в первый раз вместе с вами, очень благодарен, что позвали на "Кинотавр", это для меня честь", - отметил исполнитель главной роли в фильме Александр Кузнецов. На премьеру пришли актеры Юрий Стоянов, Дмитрий Дюжев, режиссеры Кантемир Балагов, Резо Гигинеишвили.

Картина рассказывает про двух молодых мужчин, которые живут на окраине Москвы и работают инкассаторами. Это картина, по словам создателей ленты, про "дружбу и предательство". Главные роли исполнили Алексей Филимонов и Федор Лавров.

Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин.