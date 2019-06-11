Проект "Сокровища музеев России" будет продолжен в 2020-2021 годах

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Проект передвижной вставки "Сокровища музеев России", созданной в рамках национального проекта "Культура", будет продолжен в российских регионах в 2020-2021 годах. Об этом сообщил журналистам во вторник в Калининграде директор департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов.

"В этом проекте участвует не один и не два, а десятки музеев. <...> Этот проект будет продолжаться и в 2019, и 2020, и в 2021 году", - сказал Кононов.

Первая выставка "Сокровища музеев России" прошла в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве с 4 по 25 ноября 2018 года, ее посетили более 250 тыс. человек. С июня по ноябрь 2019 года экспозицию, разбитую на три части, смогут бесплатно увидеть жители восьми крупных российских городов. Каждая из трех экспозиций отличается друг от друга, но включает произведения русских, советских художников с ХVII до середины ХХ века.

Стоимость каждой из коллекций составляет около 1 млрд рублей, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы проекта Александр Тарасов.

В День России выставка откроется в Калининграде и Тюмени, позднее Астрахани. Выставка создана патриаршим советом по культуре при участии проекта "Россия - моя история", Третьяковской галереи, Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" и фонда "Прорыв".