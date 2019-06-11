Американская киноакадемия определила даты трех предстоящих церемоний вручения "Оскара"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Американская академия киноискусств назвала даты церемоний вручения премии "Оскар" в предстоящие три года. Все они приходятся на конец февраля, говорится в сообщении академии, поступившей во вторник в распоряжение корреспондента ТАСС.

92-я церемония вручения "Оскара", как и сообщалось ранее, назначена на 9 февраля 2020 года. 93-я и 94-я церемонии запланированы на 28 февраля 2021 года и 27 февраля 2022 года, уточнила академия.

Она объявит следующих номинантов на кинопремию 13 января 2020 года. Трансляция 92-й церемонии вручения "Оскара" в очередной раз поручена телекомпании ABC и будет вестись на 225 стран и территорий мира.

91-я по счету церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла без главного ведущего на сцене голливудского театра Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 24 февраля. Картина "Зеленая книга" (Green Book) завоевала премию "Оскар" в самой престижной номинации "Лучший фильм". Эта лента американского режиссера Питера Фаррелли по числу наград уступила "Богемской рапсодии" (Bohemian Rhapsody) Брайана Сингера, но сравнялась с "Черной пантерой" (Black Panther) Райана Куглера и "Ромой" (Roma) Альфонсо Куарона. Последний принес Мексике первую в истории золотую статуэтку за лучший иностранный фильм.