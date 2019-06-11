Минкультуры обновит проекты укрепления берегов рек около монастырей Пскова

ПСКОВ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ обновит проектно-сметную документацию по укреплению береговых линий в районе Мирожского и Снетогорского монастырей, расположенных в Пскове. Об этом во вторник сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Гордеев по итогам заседания в Пскове, посвященного сохранению объектов культурного наследия.

По словам Гордеева, разработанная ранее документация устарела, а работы, которые выполнялись "различными министерствами и ведомствами", по оценке вице-премьера, были проведены не до конца.

"Мы определились с главным сегодня - рассмотреть центром, штабом управления работами и всеми подходами Министерство культуры РФ, в месячный срок представить в правительство РФ соответствующее предложение - как будет вестись слаженная работа с другими министерствами: строительства и министерства природных ресурсов. Ну и взять на себя и подготовку проектно-сметной документации с учетом новых технологий и понимания того, что нужно комплексно подойти к восстановлению этих объектов", - сказал Гордеев.

О монастырях

Снетогорский - действующий женский монастырь в Пскове, расположен на вершине Снятной Горы, образующей мыс. Монастырь является одним из древнейших в городе, первое упоминание об обители в летописи относится к XIII веку. Святыня претендует на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из ключевых достопримечательностей региона. В 2018 году в беседе с журналистами митрополит Псковский и Порховский Тихон признал, что Снетогорский монастырь находится в критическом состоянии и может рухнуть в реку Великую с 30-метровой высоты.

Мирожский монастырь XII века является единственным в России, где лучше всего сохранились домонгольские фрески. Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря является самой древней постройкой, сохранившейся в Пскове и окрестностях, исследователи датируют постройку храма периодом между 1137 и 1143 годами. Фресковые росписи собора Мирожского монастыря создавались одновременно с возведением храма и просуществовали до XVII века, после чего были покрыты побелкой. Об их существовании стало известно лишь в 1856 году, когда в ходе ремонта собора, приуроченного к его 700-летию, под обвалившимися участками побелки открылись фрагменты фресок.