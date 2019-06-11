Минкультуры планирует выделить до 517 млн руб. на реставрацию подвала БДТ в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на проведение реставрации подвала Большого драматического театра (БДТ) имени Георгия Товстоногова в Петербурге. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

В настоящее время на рассмотрении в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области находится дело по иску БДТ к Северо-Западной дирекции, в котором БДТ требует устранить недостатки ремонта здания театра, проводимого в 2011-2014 годах

"Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова", г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 65" (подвал), начальная стоимость контракта - 517,2 млн рублей", - говорится в документах.

Исполнитель по контракту, который должен определиться 17 июля этого года, должен будет, в частности, демонтировать поврежденные элементы отделки, произвести вынос систем инженерного и технологического обеспечения, восстановить гидроизоляцию подвала.

Ремонт в БДТ

Ранее после реконструкции администрация Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова были зафиксировала протечки крыши здания и затопление подвалов. После этого и Генпрокуратура РФ выявила нарушения, допущенные при реконструкции БДТ. Министерство культуры РФ, по данным Генпрокуратуры, утвердило перечень конкретных мероприятий для устранения нарушений с указанием сроков их исполнения и ответственных лиц. В БДТ отмечали, что план мероприятий должен быть реализован в течение 2019 года. Также были возбуждены три уголовных дела по факту мошенничества при реконструкции, которые следователи объединили в одно. В рамках разбирательств, которые длятся с 2013 года, театр выступает потерпевшей стороной.