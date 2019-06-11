Новый дом культуры построили в Костромской области впервые за 20 лет

КОСТРОМА, 11 июня. /ТАСС/. Первый за последние 20 лет дом культуры построили в Костромской области. Он открывается в селе Минское на месте сгоревшего ранее клуба, сообщила во вторник ТАСС заместитель губернатора региона Ольга Еремина.

"Это развивающийся населенный пункт, около 10 лет назад здесь сгорел ДК. Люди очень хотели, чтобы возродился клуб, потому что есть молодежь, есть сильные творческие коллективы, которые ютились на базе общеобразовательных школы. Строительство велось с нуля, 19 млн рублей было направлено из федерального бюджета, 4,5 млн рублей - из областного и местного бюджетов. Это реализация проекта партии "Единая Россия" "Культура малой родины", впервые за 20 лет появился новый ДК", - сказала Еремина.

Площадь здания - 450 кв. м, в нем обустроен зрительный зал на 160 мест, а также аудитории для работы кружков. В ДК будут проводиться кинопоказы, в будущем планируется разместить в клубе виртуальный концертный зал. "Я думаю, мы придем к тому, что подключим виртуальный концертный зал, такие залы создаются в регионе по нацпроекту "Культура", - добавила Еремина.

В ближайшее время дом культуры будет принимать концерты творческих коллективов области. В нем будут выступать и репетировать участники русского народного хора, самой старшей вокалистке которого уже более 90 лет. На базе нового объекта будут созданы поэтический и семейный клубы, клубы выходного дня. Планируется, что ежегодно ДК будут посещать более 25 тыс. человек.