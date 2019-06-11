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Более 15 студий РФ представили свои работы на крупнейшем анимационном кинорынке во Франции

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова отметила, что кинорынок в Анси играет важную роль для российской анимации

АНСИ /Франция/, 11 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Более 15 ведущих российских студий представили свои работы на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA, который открылся 11 июня в городе Анси, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Форум проходит в рамках открывшегося ранее в понедельник 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает на берегу озера Анси лучших художников-мультипликаторов из более чем 70 стран. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино (ААК) России при поддержке Министерства культуры РФ.

"С каждым годом мы наблюдаем качественный прирост нашего присутствия на кинорынке - студий становятся все больше. В этом году на нашем стенде представлены 17 отечественных студий", - рассказала в интервью корреспондентом ТАСС исполнительный директор ААК Ирина Мастусова.

По ее словам, кинорынок в Анси играет важную роль для российской анимации. "Рынок традиционно ценен возможностью завязать прямые контакты с топами мировых анимационных студий и продюсерами компаний, в то время как на других кинорынках, например, в Каннах, этот доступ очень ограничен", - отметила она.

Как подчеркивает директор ААК, MIFA позволяет увидеть тренды в международной анимационной индустрии. "Кинорынок позволяет отслеживать тренды - как в вопросах технологии, так и, например, новые тенденции относительно героев фильмов. Он позволяет отслеживать моду в анимации", - добавила она.

Киностудии РФ привезли в Анси около 10 полнометражных фильмов и несколько десятков сериальных проектов, многие из которых только начинают развиваться, рассказала Мастусова. "Одна из наших самых актуальных задач здесь - начать развивать копродукцию. У нас идут очень продуктивные переговоры с Ираном, Южной Кореей, Китаем - со странами, где есть сильная поддержка государства анимационной индустрии, - пояснила директор ААК. - Кроме того, у нас в Анси есть хорошие возможности проработать вопрос копродукции с европейскими странами, так как практически все фильмы в Европе снимаются в копродукции. Это дешевле и быстрее".

Россия на MIFA

На главном анимационном кинорынке Европы, который располагается на площади около 3 тыс. кв. м, представлены работы 1200 компаний из более чем 70 стран. На российском стенде можно ознакомиться с 17 компаниями, занимающимися производством и дистрибуцией анимационного кино. Это "Союзмультфильм", "Мельница", "Паровоз", "Аэроплан", "Метрафильмс", "КиноАтис", "Мастерфильм","2X2", CGF Animation, AA Studio, Ennie&Yoyki, "Колобанга", "Татармультфильм", а также компании "Рики", Cerebro, StoryTime и "Частные технологии".

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Фестиваль родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. специалистов отрасли со всего мира.

Россия восьмой год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. Кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.

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