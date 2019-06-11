Валерия Гай Германика привезла на "Кинотавр" свой новый фильм

СОЧИ, 11 июня. /ТАСС/. Режиссер Валерия Гай Германика представила во вторник свой фильм "Мысленный волк" в основном конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.

Со сцены Зимнего театра Гай Германика представила всю съемочную группу фильма. "Хорошего вам вечера", - пожелала зрителям режиссер.

Новый фильм Германики, по ее словам, - это притча о страхе, рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке - людоеде.

Главные роли в картине исполняют актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая, которая снималась в фильмах Андрея Кончаловского "Рай" и "Дом дураков", актриса Елизавета Климова, известная по сериалам "Оптимисты", "Измены", "Склифосовский".

Валерия Гай Германика - создательница кинолент "Все умрут, а я останусь", "Да и да", сериалов "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни". В июне 2017 года режиссёр представляла свою будущую картину в Минкультуры, где показывали проекты, претендующие на господдержку. Тогда она сказала, что хочет снять "околоправославное" и духовное кино по сценарию Юрия Арабова.

Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 кинокартин.