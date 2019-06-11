Международный проект "Золотая маска" в Израиле" пройдет с 13 по 28 июня в Тель-Авиве

МОСКВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодный международный проект российской национальной театральной премии и одноименного фестиваля "Золотая маска" в Израиле" пройдет с 13 по 28 июня в Тель-Авиве. В этом году в афишу проекта вошли спектакли трех российских театров - МХТ им. Чехова, Театра наций и Московского театра мюзикла, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе фестиваля "Золотая маска".

Собеседница агентства проинформировала, что "спектакли из России, ежегодно представляемые в Тель-Авиве, отбираются российскими и израильскими экспертами в области театра". Проект проводится совместно с многолетним партнером "Золотой маски" - израильским театром "Гешер" - и проходит при поддержке Романа Абрамовича. Партнер проекта - компания РЖД.

В пресс-службе фестиваля напомнили, что впервые "Золотая маска" привезла лучшие российские спектакли в Израиль в 2011 году, показы имели огромный успех. Тогда было решено, что "театральное содружество", направленное на укрепление культурных связей двух стран, следует проводить на постоянной основе. За время существования проекта в нем приняли участие театры из Москвы, Магнитогорска и Ярославля, представившие 13 спектаклей (27 показов). Общее количество зрителей составило более 15 тыс. человек.

Программа 2019 года станет уже шестой по счету. На фестивале будут показаны спектакли трех московских театров: МХТ им. Чехова, Театра наций и Московского театра мюзикла. Израильские зрители увидят спектакль Константина Богомолова "Мужья и жены" (МХТ им. Чехова), спектакль в постановке Максима Диденко "Цирк" (Театр наций) и экспериментальный спектакль Театра мюзикла "Реверс", сочетающий чудеса акробатики, циркового искусства и современного танца. "В рамках фестиваля пройдет 6 показов этих спектаклей", - уточнила собеседница агентства.

В рамках фестиваля 2019 года также пройдет специальная программа: состоится творческая встреча с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, театральный мастер-класс для детей "Ловкость как важнейшее психофизическое качество для телесного аппарата воплощения актера" проведет актер, режиссер трюковой пластики Владимир Малюгин, а для студентов 3 курса театрального факультета NISSAN NATIV ACTING SCHOOL мастер-класс по современным цирковым направлениям дадут создатели спектакля "Реверс" Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Кроме того, по окончании каждого спектакля состоятся традиционные обсуждения со зрителями.

Проект "Золотая маска" в Израиле" станет частью программы Международного театрального фестиваля "Jaffa Fest", который проводится театром "Гешер" при поддержке Министерства культуры Израиля и мэрии Тель-Авива-Яффо (официальное название города - прим. ТАСС), сообщили в пресс-службе "Золотой маски".