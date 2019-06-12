Кубанский казачий хор выступил в Белграде

БЕЛГРАД, 12 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Более 4 тыс. зрителей посетили концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора, который прошел во вторник вечером в Сава-центре, крупнейшей концертной площадке Белграда. Выступление коллектива стало подарком белградской публике от Русского дома ко Дню России, вход был бесплатным.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, среди многочисленных зрителей оказались представители правительства Сербии - глава МВД Небойша Стефанович, министр инноваций и технологий Сербии Ненад Попович, глава канцелярии по делам Косова и Метохии Марко Джурич, байкеры мотоклуба "Ночные волки - Сербия", представители Балканского казачьего войска, духовенство, студенты, изучающие русский язык. Многие приходили целыми семьями и приводили маленьких детей.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем России! Мы были, есть и будем верным партнером Сербии. Сербия может рассчитывать на твердую поддержку и, если будет нужно, на защиту России", - заявил посол России в Сербии Александр Чепурин, открывая концерт.

Горячий прием

Концерт начался с танцевальной композиции "Встреча казаков". Следом за этим солистка Юлия Калина исполнила песню "Россия - наш край родной". После этого последовала песня о Сербии, сопровождавшаяся титрами на сербском языке и видеорядом из событий сербской истории, которая нашла отклик у публики.

Затем была исполнена песня "Это родина моя". Вокальные композиции сменяли танцы, солист Сергей Антонов вместе с танцевальным коллективом кубанцев исполнил танец "Казачья лейб-гвардейская". Затем прозвучала кубанская песня "Взял бы я бандуру" в исполнении Дмитрия Селезнева. Зрители оценили и песни "Ой, при лужку, при лужке", "Любо, братцы, любо", "Когда мы были на войне", композицию "Кубань, гармонь", танец "Казачий пляс" с элементами кавказской лезгинки.

Когда хор запел песню времен Первой мировой войны "Тамо, далеко", несколько тысяч зрителей встали и начали подпевать артистам. Затем коллектив исполнил "Прощание славянки".

Разорванные сердца

"Братья, мне очень трудно говорить после ваших неистовых аплодисментов, которые буквально порвали нам сердца и души. Но тем не менее я признаюсь в безмерной любви россиян к сербам и Сербии. Даже в эту тяжелую годину вы демонстрируете всему миру, что Россия и Сербия были, есть и будут вместе", - сказал директор Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев после выступления коллектива.

Слова директора коллектива публика встретила выкриками "Да здравствует Россия!". "У меня такое ощущение, что вы хотите еще что-то от нас услышать?" - спросил Арефьев, зал ответил ему смехом, аплодисментами и криками "Да!"

Люди в зале начали скандировать разные песни Кубанского хора, требуя исполнить именно их. Однако коллектив остановился на чрезвычайно популярной у сербов песне "Два брата". В заключение концерта коллектив вновь вместе с залом исполнил песню "Тамо, далеко".

Артисты поблагодарили публику за горячий прием, пообещав новую встречу.