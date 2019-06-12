Победителя национального телевизионного конкурса "Во весь голос" назовут в День России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Имя победителя национального телевизионного вокального конкурса "Во весь голос" назовут в прямом эфире на телеканале RU.TV в День России, сообщили в среду организаторы конкурса.

"Двенадцатого июня в прямом эфире на телеканале RU.TV назовут имя победителя национального телевизионного вокального конкурса "Во весь голос", организованного при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Одновременно на телеканале пройдет онлайн-голосование на приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Участники проекта из России и девяти стран ближнего зарубежья представят культуру своих регионов, исполнив песни и на русском, и на своих национальных языках.

Отборочный тур конкурса прошел во всех регионах Российской Федерации. В нем приняли участие более тысячи молодых исполнителей. В финал вышли Виолетта Анисимова (Удмуртия), Ислам Балкоев (Тюменская область), Наира Гурбанова (Мордовия), Аркадий Евтушенко (Краснодарский край), Карина Кагермазова (Кабардино-Балкария), Артем Кукин (Красноярский край), Александра Мостовяк (Московская область), Дмитрий Новицкий (Краснодарский край), Назгуль Отузова (Башкортостан) и Мария Тюрютикова (Рязанская область).

Первый сезон национального музыкального телевизионного конкурса "Во весь голос" прошел в 2018 году на телеканале RU.TV. Победителем конкурса стала представительница Чеченской Республики - 17-летняя Мадина Гойсултанова.