Праздничный концерт в честь Дня России пройдет в московском парке "Зарядье"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Театр танца Анны Кузнецовой Art dance club, участники которого являются членами сборной России по танцевальному шоу, откроет праздничный концерт в честь Дня России в столичном парке "Зарядье" в 13:00 по мск. Программа завершится в 19:00 мск выступлением вокально-инструментальной группы Luxury band, сообщили в среду организаторы мероприятия.

"Праздничную программу на сцене Большого амфитеатра парка "Зарядье" в 13:00 откроет яркое выступление Театра танца Анны Кузнецовой Art dance club, участники которого являются членами сборной России по танцевальному шоу и победителями многочисленных танцевальных конкурсов. В 14:00, выступит духовой оркестр Moska-jazz orchestra, в 15:10 - Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина, в 16:00 - Ансамбль песни и пляски воздушно-космических сил Российской Федерации, а в 18:00 программу завершит вокально-инструментальный коллектив Luxury band", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Московский мужской хор под управлением Валерия Рыбина исполнит музыкальные композиции, посвященные России. Ансамбль песни и пляски воздушно-космических сил Российской Федерации исполнит произведения русских и зарубежных классиков, духовную хоровую музыку, старинные и современные песни, танцы народов мира, а также эстрадные композиции.

Кроме того, с 10:00 до 21:00 посетители парка смогут бесплатно принять участие в турнире по скоростной сборке спилс-карты России, состоящую из магнитных элементов в форме российских регионов. Собрать спилс-карту нужно будет за десять минут. При этом количество попыток не ограничено. "Главная цель соревнований - улучшить знание географии и весело провести время. Всех участников наградят памятными сувенирами, а самые быстрые получат удостоверение и значок "Знаю Россию", - дополняется в сообщении.

12 июня в стране отмечается государственный праздник - День России. В этот день традиционно проводятся праздничные концерты, массовые народные гулянья и спортивные мероприятия. Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года.