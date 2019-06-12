Фильм Гай Германики рассматривают отборщики международных кинофестивалей

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Фильм "Мысленный волк" режиссера Валерии Гай Германики, который вошел в основной конкурс российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи, рассматривают отборщики нескольких международных киносмотров. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Сочи продюсер картины Светлана Самойлова.

О том, как устроены мировые киносмотры и как на них можно отдохнуть (на самом деле нет)

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"Фильм находится на рассмотрении у нескольких международных кинофестивалях, мы ждем от них ответ, от этого будет зависеть дальнейшая прокатная судьба картины", - сказала продюсер, добавив, что прокатчик у фильма уже есть.

Сама Гай Германика была немногословна и на все вопросы пыталась отвечать шуткой. Когда у режиссера спросили, какая судьба ждет фильм, она ответила: "Наверное, я его сожгу и сниму более удачный вариант". Гай Германика добавила, что уже много лет изучает богословскую литературу, ищет себя. "Не буду ничего рассказывать про фильм, чтобы человечество немного подумало над картиной", - отметила режиссер.

Новый фильм Гай Германики, по ее словам, - это притча о страхе, рассказ о лишенных любви отношениях матери и дочери, которые на время обретают взаимопонимание, сплоченные страхом перед выдуманной матерью историей о волке - людоеде.

Главные роли в картине исполняют актриса театра и кино, телеведущая Юлия Высоцкая, которая снималась в фильмах Андрея Кончаловского "Рай" и "Дом дураков", актриса Елизавета Климова, известная по сериалам "Оптимисты", "Измены", "Склифосовский", и другие актеры. Сценарий написал Юрий Арабов.

Валерия Гай Германика - создательница кинолент "Все умрут, а я останусь", "Да и да", сериалов "Школа" и "Краткий курс счастливой жизни".