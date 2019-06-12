Композитор Щедрин рассказал Путину о своем сочинении, посвященном Майе Плисецкой

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Композитор, народный артист СССР Родион Щедрин рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, что написал сочинение, посвященное памяти своей супруги, балерины Майи Плисецкой, которая умерла в мае 2015 года.

"Все эти последние месяцы - очень важные в моей и человеческой, и творческой судьбе. Я после долгих раздумий написал сочинение памяти Майи Плисецкой, моей великой жены, с которой я прожил самые, возможно, счастливые 57 лет жизни", - сказал он на церемонии вручения Госпремий в Кремле.

86-летний композитор 12 июня получил из рук главы государства Госпремию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Во время церемонии зал стоя поприветствовал композитора продолжительными овациями.

Щедрин добавил, что новое сочинение уже прозвучало в исполнении коллектива Валерия Гергиева в Санкт-Петербурге и Москве, а также в Туле во время пасхального фестиваля. Он также рассказал главе государства о посещении своего родного города Алексина в Тульской области и недавнем восстановлении городского храма, настоятелем которого был дед композитора.

Лауреаты премий в области литературы и искусства

Лауреат премии в области литературы и искусства пианист Николай Луганский отметил высокое качество российского музыкального образования, "такого образования, наверное, нет нигде, ни в Европе, ни на американских материках". Он напомнил, что "эту стройную систему профессионального школьного и консерваторского музыкального образования создавали десятилетиями и в царской России, и в Советском Союзе педагоги и подвижники".

"Она существует и сейчас, и мы должны ее беречь и защищать, прежде всего, от легкомысленных реформ или неглубоких инструкций", - добавил Луганский.

Литературовед Павел Басинский во время церемонии отметил, что его книги "не появились бы на свет, если бы не ежедневная и кропотливая работа многих людей, целых коллективов". Он, в частности, выразил слова благодарности коллективам музея-усадьбы "Ясная поляна", музея Льва Толстого в Москве, сотрудникам Института мировой литературы, Литературного института имени Максима Горького, а также редакции "Российской газеты", где Басинский работает почти 15 лет.

Директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская обратила внимание Путина на проблемы сохранения природы на охраняемых территориях. По ее словам, "в последние годы появляются запреты, ограничения, изменения в законы, не имеющие ничего общего с охраной природы, которые лишают местных жителей права на традиционные виды природопользования". "Вызывают большие опасения попытки считать охотничий туризм частью экологического туризма на охраняемых территориях. Притравочные станции, барьерная охота не имеют ничего общего с милосердием и гуманизмом", - добавила Шатковская.

Завершая церемонию, Путин еще раз поздравил лауреатов с наградами, заверив, что власти РФ будут делать все для дальнейшего процветания и развития страны.

"Сегодняшние лауреаты, специалисты по гравитационным волнам, охарактеризовали эту систему как систему слабого взаимодействия. Но чтобы понять, какие системы слабы, а какие сильные, вообще изучать и давать оценки другим системам, нужно иметь свою сильную систему - с хорошим образованием, наукой, историей, культурой. У нас с вами такая система есть - это любимая всеми нами родина, Россия", - заявил президент.