Конголезский симфонический оркестр исполнил русские песни по случаю Дня России в Киншасе

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Ежегодный праздничный прием в честь Дня России в посольстве РФ в Демократической Республике Конго (ДРК) прошел в этом году в формате концерта классической музыки. Кимбангистский симфонический оркестр из Киншасы исполнил для гостей официальный гимн страны, русские народные песни, а также известные композиции Чайковского и Римского-Корсакова, сообщила ТАСС пресс-атташе по культуре дипмисии Наталья Кононова.

Кимбангисты в ДРК - последователи афрохристианского проповедника Симона Кимбангу. В 1921 году он был обвинен бельгийскими колонизаторами в подстрекательстве к мятежу и отправлен на каторгу, где и умер 30 лет спустя, не увидев вновь свободы. Кимбангистская церковь с тех пор является одной из самых влиятельных в этой стране. А в 1985 году внук героя антиколониального сопротивления Жозеф Диангиенда основал первый в Центральной Африке коллектив, исполняющий симфоническую музыку, назвав его в честь своего легендарного деда.

Уникальный в своем роде коллектив пользуется популярностью не только в ДРК, но и за ее пределами, активно выступая с гастролями по зарубежным странам. Подготовка музыкантов к состоявшемуся 10 июня концерту в российском посольстве проходила основательно. Чтобы достойно выступить на приеме, они в течение нескольких месяцев изучали историю и культуру России и даже брали у дипломатов уроки русского языка. Солистка оркестра Винни Мананга призналась, что первыми словами, которые она освоила, стала вступительная строчка гимна "Россия - великая наша держава". При этом с русской культурой конголезские музыканты давно знакомы не понаслышке.

"Многие думают, что в Конго живут в шалашах и играют разве что на барабанах. Но это не так, у нас есть целый симфонический оркестр, и мы хотим, чтобы и в дружественной России о нас знали. Многие из нас вообще выросли на русской классической музыке", - приводит Кононова слова Мананги.

Праздничное мероприятие посетили свыше 500 человек, среди которых были сенаторы и депутаты парламента ДРК, спецпосланники и советники президента, представители местного МИДа, зарубежные послы, главы миссий международных организаций, деятели культуры и искусства, предприниматели, конголезские выпускники советских и российских вузов, соотечественники. Гостям были предложены традиционные закуски: пирожки с капустой и картошкой, канапе со шпротами, селедкой, салом и, конечно же, русская водка.