Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.
Go nuts for this monstrous news! Two new series are coming soon to #DisneyPlus: "Monsters at Work," inspired by Disney and @Pixar’s Monsters, Inc., and "Chip ‘n’ Dale." https://t.co/vv2Y1sEPdg pic.twitter.com/gvElfpfukR— Disney (@Disney) 11 июня 2019 г.
Всего выйдет 39 серий, каждая из которых длится семь минут. Отмечается, что происходящее в мультсериале будет показано без слов, в "классическом комедийном стиле".
Оригинальный мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь", главные герои которого - бурундуки, выходил в 1989-1990 годах. Всего было показано три сезона.
Запуск сервиса Disney+ состоится в ноябре 2019 года.