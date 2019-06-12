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Disney анонсировала перезапуск мультсериала про Чипа и Дейла

Всего выйдет 39 серий

Disney снимет новую версию мультсериала "Чип и Дейл спешат на помощь" для своего стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщила сама компания на своем сайте.

Всего выйдет 39 серий, каждая из которых длится семь минут. Отмечается, что происходящее в мультсериале будет показано без слов, в "классическом комедийном стиле". 

Оригинальный мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь", главные герои которого - бурундуки, выходил в 1989-1990 годах. Всего было показано три сезона. 

Запуск сервиса Disney+ состоится в ноябре 2019 года.

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