СМИ: комиссия Госкино Украины проголосовала за запрет сериала "Сваты"

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Члены экспертной комиссии Государственного агентства по вопросам кино Украины (Госкино) отказали каналу "1+1" в выдаче повторного прокатного разрешения на второй сезон сериала "Сваты" производства компании "Киноквартал", конечным бенефициаром которой является президент Владимир Зеленский. Как сообщает в среду издание "Детектор медиа", за отказ в выдаче прокатного удостоверения проголосовали 15 членов комиссии.

Один эксперт выступил за выдачу удостоверения, двое заявили заранее о конфликте интересов, а один член комиссии не участвовал в заседании. В ответ на вопрос телеканала "1+1" о том, чем аргументируется отказ, член комиссии Мария Гурская сообщила, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески - на украинском. Из этого, как она считает, что создается впечатление, будто Украина интегрирована в российское пространство.

Также Гурская заявила, что сериал якобы развивает у украинцев комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, в отличие от семьи с русской фамилией. При этом она добавила, что, если бы второй сезон перемонтировали и изменили фамилии героев, экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения.

Сериал "Сваты" был снят студией "Квартал 95" под руководством Зеленского. В феврале 2015 года закон "О защите информационного телерадиопространства" запретил на Украине фильмы, которые, по мнению Киева, содержат "российскую пропаганду". Среди запрещенных к показу фильмов, в частности, оказались сериал "Сваты", а также фильм "Сваты, "Жизнь без грима".

Окружной административный суд Киева 27 марта 2019 года отменил запрет на показ телесериала "Сваты". В частности, суд признал противоправным приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала.