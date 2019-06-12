Российская премьера фильма "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой прошла в Сочи

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Режиссер Анна Пармас в среду показала в основном конкурсе фестиваля "Кинотавр" в Сочи свой фильм "Однажды в Трубчевске", передает корреспондент ТАСС.

Картина уже участвовала в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. "Мы очень рады, что российская премьера фильма состоится именно на "Кинотавре", - сказала режиссер со сцены Зимнего театра. - Надеюсь, наш скромный фильм вам понравится".

Согласно сюжету ленты, действие которой происходит в маленьком российском городе, в провинции ничего нельзя скрыть, даже измены. Главные роли в картине исполнили Егор Баринов, Кристина Шнайдер и другие.

Всего в конкурсе "Кинотавра", который продлится до 16 июня, участвуют 15 картин.