Российские киностудии приняли участие в питчинге на анимационном кинорынке в Анси

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Ведущие российские киностудии приняли в среду участие в питчинге на крупнейшем в Европе Международном анимационном кинорынке MIFA в городе Анси, передает корреспондент ТАСС с места событий. Он проходит в рамках открывшегося 10 июня 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает на берегу озера Анси лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран.

Питчинг был организован Московским экспортным центром. Он представлял собой презентации отечественными студиями своих новых проектов в присутствии представителей анимационной индустрии других стран.

"Благодаря поддержке Московского экспортного центра студии получили возможность представить свои новинки. И, как вы видели, зал был полон, презентации получили много отзывов, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. - Такие питчинги дают возможность встретиться с продюсерами и обсудить проекты, найти партнеров, инвестиции, копродукцию".

В питчинге приняли участие около 15 российских студий. Среди них были "Союзмультфильм", "Паровоз", "КиноАтис", "Мастерфильм", "Колобанга" и другие анимационные компании.

Фестиваль и кинорынок MIFA в Анси - одно из старейших и самых значимых событий в мире анимации. Смотр родился из особой мультипликационной секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале.

В 1960 году было принято решение на базе секции организовать отдельный самостоятельный анимационный фестиваль, который первое время проводился нерегулярно. Тогда же была основана Международная ассоциация анимационного кино. Позднее в рамках фестиваля заработал и анимационный кинорынок, который ежегодно посещают более 7 тыс. специалистов отрасли со всего мира.

Россия восьмой год подряд принимает активное участие в смотре в Анси. В 2015 году российский режиссер Константин Бронзит со своей короткометражной лентой "Мы не можем жить без космоса" стал лауреатом фестиваля. После триумфа в Анси кинолента была номинирована на "Оскар" как лучший короткометражный анимационный фильм.