Проект "Золотая маска" в Израиле" откроется спектаклем Константина Богомолова

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодный международный проект российской национальной театральной премии и одноименного фестиваля "Золотая маска" в Израиле" стартует в четверг в Тель-Авиве. В этом году программу открывает спектакль "Мужья и жены", поставленный в МХТ им. Чехова режиссером Константином Богомоловым, сообщила ТАСС руководитель международных программ "Золотой маски" Тамара Арапова.

Собеседница агентства напомнила, что впервые "Золотая маска" привезла лучшие российские спектакли в Израиль в 2011 году, показы имели огромный успех. Тогда было решено, что "театральное содружество", направленное на укрепление культурных связей двух стран, следует проводить на постоянной основе. "С тех пор проект успешно проводится совместно с многолетним партнером "Золотой маски" - израильским театром "Гешер", - отметила Арапова.

Программа 2019 года станет уже шестой по счету. Она откроется спектаклем МХТ имени Чехова "Мужья и жены". Это сценическая версия знаменитого фильма Вуди Аллена, которую осуществил режиссер Константин Богомолов. "Премьера состоялась 14 июня 2017 года, с тех пор спектакль идет с неизменным аншлагом", - сказала собеседница агентства.

О "Мужьях и женах"

Как сообщается на сайте театра, "это история, решенная в жанре "драмеди", когда действие перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию. В целом спектакль рассказывает о невозможности и бессмысленности любых перемен".

В качестве подтверждения там же приводятся слова Константина Богомолова. "Сюжетно спектакль отталкивается от тривиальной истории, - говорит режиссер, - благополучная, на первый взгляд, пара решается развестись. Их друзья сначала реагируют на новость с изумлением, но, задумавшись, понимают, что изумляться нечему, и их собственная семейная жизнь давно дала трещину..."

Исполнителями ролей выступают Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Яна Дюбуи, Сергей Чонишвили, Светлана Колпакова, Мария Карпова, Софья Райзман, Артем Соколов, Кирилл Трубецкой и другие известные актеры.

"Но прежде чем они выйдут сегодня на сцену тель-авивского театра "Гешер", где по традиции проходят показы проекта "Золотая маска" в Израиле", в фойе состоится пресс-конференция, посвященная открытию фестиваля. Во встрече с журналистами примут участие генеральный директор "Золотой маски" Мария Ревякина, директор Театра "Гешер" Лена Крейндлина, режиссер Константин Богомолов", - проинформировала представитель "Золотой маски".

Что же касается спектакля "Мужья и жены", то, по ее словам, все билеты на него полностью проданы. "Это относится и к сегодняшнему дню, и ко второму показу, который состоится в пятницу, 14 июня. Так что оба раза зал, рассчитанный на 820 мест, будет полон", заявила собеседница агентства.

Программа 2019 года

Кроме спектакля-открытия "Мужья и жены", в программе "Золотой маски" в Израиле" в нынешнем году значатся еще два спектакля. Это - нашумевший "Цирк", поставленный Максимом Диденко в Театре наций, и экспериментальный спектакль Московского театра мюзикла "Реверс", сочетающий чудеса акробатики, циркового искусства и современного танца. "Каждый из этих спектаклей будет показан дважды", - уточнила собеседница агентства.

В рамках фестиваля 2019 года также пройдет специальная программа: состоится творческая встреча с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, театральный мастер-класс для детей "Ловкость как важнейшее психофизическое качество для телесного аппарата воплощения актера" проведет актер, режиссер трюковой пластики Владимир Малюгин, а для студентов 3 курса театрального факультета NISSAN NATIV ACTING SCHOOL мастер-класс по современным цирковым направлениям дадут создатели спектакля "Реверс" Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Кроме того, по окончании каждого спектакля состоятся традиционные обсуждения со зрителями.

Проект "Золотая маска" в Израиле" продлится до 28 июня. Он станет частью программы Международного театрального фестиваля "Jaffa Fest", который проводится театром "Гешер" при поддержке Министерства культуры Израиля и мэрии Тель-Авива-Яффо (официальное название города - прим. ТАСС), сообщила представитель "Золотой маски".