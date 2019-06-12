Книга о Чернобыле удостоена премии в Лондоне

"Мы рады сообщить, что победитель премии "Пушкинского дома" 2019 года - книга "Чернобыль: История трагедии", - информировал центр русского языка и культуры в Twitter. Победителю вручен приз в размере £5 тыс. ($6,4 тыс.).

ЛОНДОН, 13 июня. /ТАСС/. Книга о Чернобыле историка Сергея Плохия удостоена премии лондонского центра русского языка и культуры Пушкинский дом. Торжественная церемония вручении премии, присуждаемой ежегодно с 2013 года за лучшую книгу о России, написанную в жанре нон-фикшн на английской языке, состоялась в среду в Лондоне.

Сергей Плохий подготовил книгу на основе архивных документов. В произведении он рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС. Автор пытается разобраться в причинах катастрофы, пишет о восприятии ее в обществе, о последствиях и уроках этого события.

Вручение премии практически совпало по времени с выходом на экран мини-сериала "Чернобыль" на канале HBO. Сериал, главные роли в котором исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис, в рейтинге "250 телешоу с самой высокой оценкой зрителей", опубликованном на сайте IMDb, занял первое место с оценкой 9,6 балла. Он сумел опередить "Игру престолов" (9,3).

В общей сложности в шорт-лист премии входили шесть произведений. Помимо уже упомянутой книги, это "1983-й Мир на грани" Тейлор Даунинг, "Воры. Русская супермафия" Марка Галеотти, "Увидеть Париж и умереть: Советские судьбы западной культуры" Элеоноры Гильбурд, "Шпион и предатель: великая шпионская история холодной войны" Бена Макинтайра, "Кажется, Эстер" Екатерины Петровской.

В прошлом году обладателем премии стала американский историк Алексис Пери за книгу о блокаде Ленинграда.