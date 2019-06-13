Театр Вахтангова покажет в Нью-Йорке спектакль "Маскарад"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова покажет в четверг на сцене New York City Center постановку спектакля "Маскарад" режиссера Римаса Туминаса по одноименной драме Михаила Лермонтова. Как сказал на пресс-конференции, посвященной нью-йоркской премьере, один из актеров труппы Юрий Шлыков, "это самый лучший спектакль, и кто хочет получить настоящие впечатления, надо обязательно приходить".

"Сюжет спектакля написан гениальным молодым человеком - Лермонтову тогда было 21 год, а гении всегда находятся вне времени и пространства, соединяя нас во времени", - заметил он.

Рождение вальса Хачатуряна

Со своей стороны актриса Лидия Вележева рассказала журналистам историю создания вальса Арама Хачатуряна, написанного специально к спектаклю "Маскарад", премьера которого на сцене Вахтанговского театра состоялась 21 июня 1941 года.

"Мне вдвойне приятно участвовать в этом спектакле, потому что мой художественный руководитель Алла Казанская играла в той премьере в 1941 году", - напомнила Вележева. Актриса рассказала, что во время репетиции режиссер посетовал, что в спектакле нет вальса, хотя о нем говорит одна из героинь. В те времена композитор Хачатурян был влюблен в Казанскую и написал вальс к спектаклю "Маскарад", посвятив его именно Алле Казанской. Она и стала первой, кто услышал его в исполнении автора.

"Мы много общались с Казанской, - отметила Лидия Вележева, - и однажды, сидя дома с книгой под пледом, она говорит мне: "Знаешь, Лида, я много раз задавала себе вопрос: для чего я была рождена на Земле, быть актрисой? Наверное. Стать матерью, родить ребенка? Конечно. Но потом я поняла - я была рождена на этой Земле для того, чтобы родился этот вальс, который останется и после меня".

"Вальс был рожден в театре Вахтангова, - подчеркнула Вележева. - И этот спектакль никогда не оставит зрителя равнодушным".

Автор и режиссер мирового уровня

Билеты на "Маскарад" в Нью-Йорке распроданы, хотя идти спектакль будет четыре дня - с 13 по 16 июня. В беседе с корреспондентом ТАСС Лидия Вележева заметила, что такая популярность спектакля у американцев объясняется как самой пьесой, так и постановкой Туминаса. "Это классика, это Лермонтов - автор мирового уровня, которого знают все образованные люди, и увидеть спектакль русского театра в постановке режиссера с мировым именем - это любопытно, интересно. Это - другие мазки, другая раскраска, другое проявление и другое представление, видение", - заметила актриса.

Вележева также считает, что иностранных зрителей притягивает и сама русская театральная школа. "Притягивает наш театр - школа, выражение, игра, я всегда говорю, что драму надо играть так, чтобы заставить зрителя плакать, а на комедии - смеяться. Я также не люблю, когда извращают материал - мы можем сделать текстовые акценты, но нельзя переписывать за автора, которого режиссер должен представить зрителю - в своем видении, в сегодняшнем времени. Тем более все проблемы, которые были раньше, 100 лет, не отличаются от современных - предательство, ревность, жадность, хамство, любовь, - все это было и остается сейчас", - пояснила она.

Когда актриса на сцене, то не играет, не живет, а впускает в себя образ героини, признается она. "Я выношу шлейф образа, я исполняю рисунок и наполняю его этим образом. Но это не значит, что я все время хожу, живу в образе, иначе можно скорую помощь вызывать. Мы должны уметь включаться и отключаться - я впускаю в себя этот персонаж, я ему разрешаю войти и выношу его на сцену, с ним живу весь спектакль, а когда занавес закрывается, то этот образ из себя выгоняю", - призналась Вележева.

Вишневый сад

Театр имени Вахтангова приезжает с гастролями в Нью-Йорк в четвертый раз. Прежде на этом фестивале были представлены в постановке Туминаса "Евгений Онегин", "Улыбнись нам, Господи" по романам Григория Кановича, а также "Дядя Ваня". В общей сложности на гастроли приехала группа Вахтанговского театра в количестве 40 человек, в том числе актеры Евгений Князев, Лидия Вележева, Юрий Шлыков, Мария Волкова, Леонид Бичевин и другие.

"Маскарад", как и предыдущие спектакли театра, зрители Нью-Йорка увидят благодаря ежегодному фестивалю "Вишневый сад". По словам продюсера фестиваля Марии Шкловер, после Нью-Йорка театр покажет "Маскарад" в Бостоне (штат Массачусетс) на сцене Cutler Majestic Theater 18 и 19 июня. Завершится фестиваль 28 июня, когда под открытым небом в парке Стейтен Айленда горожане смогут посмотреть фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979) с субтитрами на английском языке. Первый фестиваль искусств "Вишневый сад" прошел в Нью-Йорке в мае 2013 года.