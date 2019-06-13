Богомолов не исключил сотрудничества Театра на Малой Бронной с его бывшим худруком

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов не исключил возможности совместной работы театра с предыдущим худруком Сергеем Голомазовым в случае аналогичной инициативы со стороны режиссера. Об этом Богомолов сообщил в интервью газете " Известия ", опубликованном в четверг.

Константин Богомолов: я не буду тем худруком, который подминает под себя театр

"Не исключаю такой возможности [совместной работы], если Сергей Анатольевич не будет исключать ее для себя", - сказал худрук.

По его словам, его задача на данный момент - максимально обеспечить приток свежей режиссерской крови. "На это направлю все свои усилия: следующий сезон не за горами, планов у театра, к сожалению, практически нет, и я их должен сформировать", - отметил Богомолов.

Худрук подчеркнул, что для формирования первых задач на новом посту он также планирует "отсмотреть весь репертуар, побеседовать со всеми актерами, войти в дела всех подразделений театра - цехов, музея, труппы, службы пиара и так далее". Богомолов добавил, что одним из решений станет смена оформления театра - сайта, афиш, программок, которые нужно сделать "более привлекательными и современными".

Богомолов вступит в должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной 25 июня. В 1997 году он окончил филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, в 2003 - ГИТИС. В числе его работ - спектакли "Театральный роман, или Записки покойника" по Михаилу Булгакову, "Много шума из ничего" Уильяма Шекспира, "Гаргантюа и Пантагрюэль" по мотивам романа Франсуа Рабле, "Идеальный муж. Комедия" по произведениям Оскара Уайльда, поставленные на сценах разных театров, в том числе МХТ им. Чехова и Театра наций.