Работы трех фотографов из России вышли в финал конкурса имени Андрея Стенина

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Фотографы из 10 стран мира претендуют на соискание премии Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Россию в этом году представляют трое финалистов - Алексей Филиппов, Алексей Мальгавко и Алексей Васильев, сообщили в четверг в пресс-службе организатора - МИА "Россия сегодня".

Жюри конкурса, состоящее из представителей ведущих международных информационных агентств - AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также известных фотографов, отсмотрело для шорт-листа 6 тыс. работ. В финал вышли представители России, Италии, Индии, Франции, Филиппин, Белоруссии, Мексики, Турции, Бангладеша и Китая. Лидерами по числу представленных работ, прошедших в финал, вместе с Россией стали Индия, Франция и Бангладеш. Председатель жюри, британский фотограф The New York Times Джеймс Хилл отметил высокое качество работ.

"Оценивать фотографии или картины - дело весьма субъективное. Я получил огромное удовольствие от обсуждения. Каждый из нас мог высказать свое мнение, почему его выбор пал на ту или иную работу. И, учитывая качество работ, нам действительно было, о чем поспорить", - приводит его слова пресс-служба.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Конкурс проводится под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Победители будут объявлены в сентябре на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин трагически погиб 6 августа 2014 года на Украине, освещая вооруженный конфликт на востоке страны.