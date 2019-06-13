Умерла актриса, сыгравшая в "Полуночном ковбое" и "Сексе в большом городе"

Актриса Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет, сообщает The New York Times. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в одну из больниц Нью-Йорка.
Сильвия Майлз родилась в Нью-Йорке 9 сентября 1924 года. Ее дебютной работой в кино стала картина "Корпорация "Убийство" (1960 год).
Майлз дважды номинировали на премию "Оскар" в категории лучшая актриса второго плана за фильмы "Полуночный ковбой" (1969 год) и "Прощай, моя красавица" (1975 год).
Она также снялась в сериалах "Жизнь на Марсе" и "Секс в большом городе", в котором она исполнила эпизодическую роль.
Последним ее фильмом стала драма "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010 год).