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Умерла актриса, сыгравшая в "Полуночном ковбое" и "Сексе в большом городе"

Сильвии Майлз было 94 года
Сильвия Майлз EPA/GINO DOMENICO
Описание
Сильвия Майлз
© EPA/GINO DOMENICO

Актриса Сильвия Майлз умерла в возрасте 94 лет, сообщает The New York Times. Она скончалась в машине скорой помощи по дороге в одну из больниц Нью-Йорка.

Сильвия Майлз родилась в Нью-Йорке 9 сентября 1924 года. Ее дебютной работой в кино стала картина "Корпорация "Убийство" (1960 год).

Майлз дважды номинировали на премию "Оскар" в категории лучшая актриса второго плана за фильмы "Полуночный ковбой" (1969 год) и "Прощай, моя красавица" (1975 год).

Она также снялась в сериалах "Жизнь на Марсе" и "Секс в большом городе", в котором она исполнила эпизодическую роль. 

Последним ее фильмом стала драма "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010 год).

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