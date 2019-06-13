Фирма "Мелодия" представила редкие записи с открытия Конкурса имени Чайковского 1986 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Советская и российская фирма звукозаписи "Мелодия" выпустила на диске запись концерта-открытия Конкурса имени П. И. Чайковского, прошедшего 11 июня 1986 года в Большом зале Московской консерватории. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе организации.

"Это был один из тех редких случаев, когда конкурс Чайковского - один из самых сильных по составу участников - запомнился не только лауреатами, но, в первую очередь, концертом открытия. После обязательных речей официальных лиц на сцену вышли трое мальчишек, старшему из которых не исполнилось и пятнадцати лет - Евгений Кисин, Вадим Репин, Максим Венгеров", - говорится в сообщении.

Трансляция концерта была выпущена "Мелодией" на виниловых пластинках после конкурса летом 1986 года. До сегодняшнего дня эта пластинка была фонографической редкостью. На двух дисках представлены записи произведений Моцарта, Шостаковича, Дебюсси, Прокофьева и других композиторов в исполнении Максима Венгерова (скрипка), Вадима Репина (скрипка) и Евгения Кисина (фортепиано).

Запись концерта также будет доступна в цифровых приложениях iTunes, Apple Music и на других сервисах.

Фирма "Мелодия" была основана в 1964 году как государственная компания по производству, хранению и распространению звукозаписей.