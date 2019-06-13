В Южно-Сахалинске открылся театральный фестиваль "Сахалинская рампа"

ТАСС, 13 июня. Сценическая версия поэмы "Василий Теркин" Александра Твардовского стала первым спектаклем в рамках открывшегося в четверг театрального фестиваля "Сахалинская рампа" в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Сегодня у нас прошло торжественное открытие четвертого фестиваля "Сахалинская рампа". К нам уже прибыли артисты Нюрбинского государственного передвижного драматического театра из Якутии и театра "Суббота" из Санкт-Петербурга, которые участвуют программе. Сейчас идет спектакль "Теркин", а перед открытием для гостей концерт дал военный оркестр", - сообщила пресс-секретарь Анна Скуднова.

Она отметила, что на протяжении ближайших двух недель фестиваль будет проходить как на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. Чехова (Чехов-центр), так и на площадках рядом. Каждый день здесь будут выступать музыканты театра, городской филармонии и местные молодежные группы. Для детей все время будут проходить мастер-классы по различным направлениям.

Спектакли фестиваля поделены на несколько программ. Программа театров Дальнего Востока в этом году представлена спектаклями Чехов-центра, Сахалинского театра кукол, Хабаровского ТЮЗа, Комсомольского-на-Амуре театра драмы и Нюрбинского государственного передвижного драматического театра из Якутии. Программа "Знакомые незнакомцы" даст сахалинцам возможность посмотреть менее известные постановки режиссеров, сотрудничающих с Чехов-центром. В рамках детской программы "Сахалинской рампы" театры-участники представят спектакли "Удивительное путешествие кролика Эдварда" театра "Суббота" из Санкт-Петербурга, "Айболит" вологодского ТЮЗа и "Не хочу быть собакой" Минусинского драматического театра.

В специальной программе фестиваля примут участие интернациональные коллективы Центра культуры "Вук Стефанович Караджич" (Белград, Сербия), театра "Старый дом" (Новосибирск), Нанкинского городского драматического театра (Китай), Театра "АRТиШок" (Алматы, Казахстан), театра "Практика" из Москвы и вологодского ТЮЗа. Завершится фестиваль 30 июня постановкой "Просто киносъемка" Национального театра Финляндии.