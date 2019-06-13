ВЦИОМ: 65% россиян назвали "Ну, погоди!" любимым мультфильмом

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (65%) назвали "Ну, погоди!" любимым мультфильмом. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в четверг.

В 2016 году число указавших его среди своих любимых мультфильмов составляло 59%. При этом 80% россиян смотрели все выпуски мультсериала, 15% смотрели некоторые серии, ни одной не видел 1% опрошенных. Своим детям эту картину хотели бы показать 97% опрошенных.

На втором месте оказалась лента "Каникулы в Простоквашино", которую выбрал 31% участников опроса (16% в 2016 г.). Тройку замкнул современный российский мультфильм "Маша и медведь", за который проголосовали (16%) респондентов (26% в 2016 году).

Также в число любимых мультфильмов вошли "Винни-Пух" (13%), "Чебурашка и крокодил Гена" (10%), "Кот Леопольд" (8%), "Ежик в тумане" (8%), "Том и Джерри" (6%), "Жил-был пес" (4%) и "Бременские музыканты" (4%). 13% опрошенных рассказали, что их несовершеннолетние дети смотрят в основном современные российские мультфильмы. Советские и зарубежные мультики смотрят по 10% детей, свидетельствую данные ВЦИОМ. При этом 65% опрошенных сообщили, что не имеют несовершеннолетних детей.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.