Компания "КиноАтис" договорилась с европейскими студиями о создании совместного фильма

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Российская студия "КиноАтис" достигла предварительной договоренности с европейскими компаниями о производстве совместного полнометражного фильма "Мушкетеры царя". Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил в четверг генеральный директор студии Вадим Сотсков.

"Здесь, на кинорынке в Анси, мы предварительно договорились с крупнейшими европейскими студиями - Франции и Бельгии - о производстве совместного полнометражного фильма "Мушкетеры царя". Одна из них - знаменитая французская студия Mikros Animation, вторая - бельгийская Walking the Dog. Надеемся начать производство уже в сентябре", - сказал он.

Более того, по его словам, с французской стороны за киноленту возьмутся братья Поль и Гатан Бриззи. "Сейчас уже есть первый черновик сценария, который всем нравится, и мы уже сделали трейлер. Кроме того, с французской стороны за ленту возьмутся два крутых диснеевских режиссера Поль и Гатан Бриззи", - отметил гендиректор, подчеркнув, что сейчас стороны находятся в поисках финансирования производства киноленты.

"Мушкетеры царя" будут полнометражной (примерно 90 минут) картиной, действие которой развернется в XVII веке. Фильм выстроят на реальных исторических событиях и наполнят захватывающими приключениями героев, любовной линией и комедийными элементами. Картина будет ориентирована на семейную аудиторию, но может заинтересовать и молодежную.

Крупнейший в Европе анимационный кинорынок MIFA организуется во французском городе Анси в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.