В Мексике обнаружили запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики полагают, что обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Предполагается, что Кало записала в 1953 или 1954 году пилотный выпуск радиопрограммы El Bachiller, посвященный ее мужу художнику Диего Ривере.

По словам министра культуры Мексики Алехандры Фраусто, если специалисты определят, что это действительно голос Фриды Кало, то это будет единственной сохранившейся записью голоса художницы.

Фрида Кало - мексиканская художница, известная, в частности, своими автопортретами, среди которых "Автопортрет с посвящением Льву Троцкому", "Корни", "Две Фриды".