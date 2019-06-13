Реставрировавшие объекты в Петербурге специалисты восстановят декор музея Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты, которые участвовали в реставрации здания Вагановской академии в Санкт-Петербурге, возьмутся за восстановление исторического декора в старинном особняке в центре Севастополя, где расположен художественный музей. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта капитального ремонта от подрядчика ООО "Гуар" Евгений Милявский.

Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого расположен в здании конца XIX века. Четырехэтажное строение с пышно декорированным фасадом возводилось по заказу почетного гражданина Севастополя купца С. Х. Гавалова.

"Специалисты, которые будут привлечены [к реставрации], имеют большой опыт работы, в том числе в Санкт-Петербурге компания участвовала в воссоздании дворовых фасадов Академии русского балета имени А. Я. Вагановой (находится на улице, построенной по единому проекту архитектора Карла Росси - прим. ТАСС). Работали также в Казани, в Севастополе участвовали в реставрации здания бастиона на Малаховом кургане", - сказал собеседник.

По его данным, над реставрацией исторических элементов здания будут работать около 25 человек. Часть элементов изготовят в мастерских реставраторов и в уже готовом виде доставят в музей. Милявский пояснил, что лепнина, украшавшая комнаты здания, была снята в советское время. Однако сохранились архивные материалы, по которым возможно ее восстановить. Работы с украшениями здания на фасаде практически завершены, сейчас рабочие воссоздают его исторический вид - полностью закончить ремонт фасада планируется в августе.

По данным правительства города, завершить работы планируется в ноябре. Милявский уточнил, что до этого срока нужно выполнить работы по монтажу инженерных коммуникаций, строительно-монтажные работы и другое. В частности, старинную каменную кладку стен укрепляют специальным раствором, а в перекрытия монтируются металлические балки - они привариваются к рельсам, которые использовались для усиления конструкций при строительстве здания более 100 лет назад.

Особняк Гавалова был одним из немногих зданий, которые удалось сохранить в годы Великой Отечественной войны, хотя и получил серьезные повреждения. Строение не реставрировалось более 40 лет, работы начались в 2018 году. Сейчас в коллекции музея более 10 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-XXI веков. На время ремонтных работ музей работает на временной площадке.