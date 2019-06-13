Симпозиум "Аланика" с художниками из четырех стран откроется в Северной Осетии в августе

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 июня. /ТАСС/. Международный художественный симпозиум "Аланика", который впервые за 12-летнюю историю своего существования был отменен в 2018 году из-за финансовых трудностей, пройдет во Владикавказе с 15 августа по 30 сентября. Участие в нем примут художники из России, Азербайджана, Украины и Литвы, сообщила в четверг ТАСС руководитель проекта и Северо-Кавказского филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "РОСИЗО") Галина Тебиева.

"Симпозиум включает арт-резиденциальную программу с 15 августа по 30 августа, в ходе которой участники под руководством куратора создают произведения в соответствии с кураторской концепцией, и выставки созданных в ходе симпозиума произведений с 31 августа по 30 сентября 2019 года", - сказала Тебиева.

Тема симпозиума этого года "Оглянись в будущее!", куратором выступит Виталий Пацюков. "Основная проблема - сохранение традиций. Традиция - это та сущность, на которой строится вся культура отношений кавказских наций. Традиция часто бывает консервативной, превращается в некие законы, которые уже не соответствуют реальности. Наш проект говорит о том, что надо сохранять традицию, а с другой стороны - чтобы она продолжала жить в новых условиях нашей реальности, дополнялась новыми технологиями, новой этикой, новой экологией, мы хотим утвердить эти традиции в будущем", - пояснил ТАСС Пацюков.

В симпозиуме примут участие более 20 авторов из Москвы, Владикавказа, Новосибирска, Махачкалы, Перми, Воронежа, Нальчика, Грозного, а также из Азербайджана, Украины и Литвы. На площадке можно будет увидеть световое шоу Заура Цугаева из Грозного, резьбу по дереву Фарида Расулова из Баку, вышивку крестом на металлических панно Аллы Урбан из Москвы, акустический перформанс в горах Владимира Тарасова из Вильнюса.

"Например, Тарасов - это знаменитый барабанщик, участник джазового трио Ганелин - Тарасов - Чекасин, это первые люди, которые стали выявлять традицию нового джаза. А потом Тарасов стал заниматься еще и визуальной культурой. Он лауреат Венецианской биеннале 1993 года, пытается визуализировать звук. Он играл на камне шамана на первобытной стоянке в Азербайджане, ищет естественные барабаны, созданные природой, и пытается создать новую этику звука", - рассказал Пацюков.

История "Аланики"

Начавшийся в 2007 году как пленэр, симпозиум при поддержке Министерства культуры РФ превратился в форум искусства. По словам Тебиевой, он решает важную для Северного Кавказа задачу - "внедрять в культурное пространство региона актуальные художественные процессы, внедрять тактично, просвещая горожанина, приглашая его не к агрессивному спору, а к дружескому диалогу о современной культуре".

За прошедшие годы участниками "Аланики" стали художники из 22 стран, при этом постоянно в нем участвуют художники Северного Кавказа. В разные годы кураторами симпозиума были руководители Балтийского филиала ГЦСИ - Елена Цветаева и Евгений Уманский, Нав Хаг из Музея современного искусства Антверпена (Бельгия), азербайджанский художник Сабина Шихлинская, создательница Стамбульской биеннале Берал Мадра.

Симпозиум "Аланика" - дважды номинант премии "Инновация" в номинации "Региональный проект современного искусства", лауреат премии Сергея Курехина (2017 год), лауреат "Третьяковской премии" в специальной номинации "Нереализовавшийся проект" (2018 год).