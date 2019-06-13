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Путин принял в гражданство России американского поэта

Джулиан Генри Лоуэнфельд также является переводчиком стихов Александра Пушкина

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

По данному документу в гражданство России приняты 70 человек, среди которых и Лоуэнфельд, родившийся в 1963 году в США. Лоуэнфельд по образованию юрист, однако занимается и литературой. Он драматург, поэт и переводчик стихов Александра Пушкина, других русских поэтов.

Президент подписал также указ о приеме в гражданство России внука мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко. Делок-Фурко - гражданин Франции. Его дед эмигрировал в Европу в 1918 году. В настоящее время Делок-Фурко выступает консультантом при организации выставок картин из собрания Щукина.

Тем же указом российское гражданство жаловано гражданке Франции Кристин Моник Вероник Панделле.

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