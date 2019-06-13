Музеи Подмосковья станут пилотными площадками образовательных проектов Третьяковки

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья совместно с Третьяковской галереей планируют начать образовательные программы и проекты по социальной адаптации через музейную деятельность в музеях региона, соответствующее соглашение планируется заключить в течение лета. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"МВК (музейно-выставочный комплекс) "Новый Иерусалим", Серпуховский историко-художественный музей и Сергиево-Посадский музей-заповедник станут пилотными площадками для совместных программ Московской области с Третьяковской галереей. В течение лета будет заключено партнерское соглашение, которое предполагает запуск образовательных программ и проектов по социальной адаптации через музейную деятельность", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение также предполагает организацию выставки из коллекции Третьяковской галереи в музее "Новый Иерусалим".

"Наше сотрудничество сейчас в первую очередь будет сосредоточено вокруг этих двух направлений - консультации и работа над серьезными образовательными программами. Мы за последние годы выработали сами некие ноу-хау, которыми готовы делиться. В "Новом Иерусалиме" инфраструктура позволяет осуществлять подобного рода программы", - приводятся в сообщении слова директора Государственной Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой.

Также в пресс-службе отметили, что Подмосковье может стать первым регионом, который реализует алгоритм, созданный Третьяковской галереей. Этот проект предполагает, что люди, только что приехавшие в Россию, будут погружаться в историю, культуру и изучение русского языка на музейной площадке.

"Для подмосковных музеев принципиально важно активно двигаться вперед, используя самые современные и актуальные форматы", - процитировали в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.