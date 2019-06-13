В "Союзмультфильме" назвали кинорынок в Анси уникальным смотром для развития анимации

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Крупнейший в Европе Международный анимационный кинорынок MIFA, который проходит с 11 июня во французском городе Анси с участием ведущих студий из России, является уникальным смотром для развития мировой анимации. Такое мнение в интервью корреспонденту ТАСС высказала в четверг Елена Макарова - менеджер по международной дистрибуции студии "Союзмультфильм", которая вместе с другими 16 российскими компаниями принимает участие в MIFA.

"По моему мнению, кинорынок в Анси является невероятно привлекательным форматом, так как здесь можно найти дистрибьютеров, телеканалы, платформы и продакшн студии для совместной работы, кроме того, вдохновиться лучшими образцами мировой анимации (в программе фестиваля представлены ТВ-сериалы, полнометражные и короткометражные фильмы). Кроме того, в отличие от других кинорынков, например, в Каннах, где все зажаты в очень узкие графики встреч, в Анси можно отойти от жесткой схемы, пообщаться с представителями мировых студий более подробно, детально. Анси - уникальная площадка для развития анимации", - отмечает она.

В этом году "Союзмультфильм" привез в Анси 7 проектов-телесериалов: "Простоквашино", "Пиратская школа", "Приключения Пети и волка", "Пластилинки", "Оранжевая Корова", "Капитан Кракен и его команда" и "Зебра в клеточку". Кроме того, студия представила несколько сериалов на этапе концепции, рассказала Макарова. "Здесь мы встречаемся с дистрибьютерами, предлагаем проекты для предварительных продаж. Кроме того, общаемся со студиями из разных стран, чтобы познакомиться и обсудить возможности совместного производства. Это в первую очередь Франция, Германия, Италия, Китай, США", - пояснила она.

По ее словам, эти встречи уже дали предварительные результаты. "Мы увидели интерес к нам, нашим проектам, в частности после питчинга (презентации в рамках кинорынка российскими студиями новых проектов - прим. ТАСС) в среду. И, думаю, если проведение питчинга новых российских анимационных проектов станет регулярным, то интереса со стороны зарубежных компаний, телеканалов и студий будет еще больше", - отметила она.

"Одна из основных задач здесь на фестивале - копродукция. Как вы знаете, "Союзмультфильм" подписал соглашение о намерениях с известной французской компанией Cyber Group, мы будем реализовывать несколько совместных проектов. Помимо того, что совместное производство - это взаимный обмен идеями и опытом, оно позволяет сразу создавать проект, который будет изначально интересен аудитории в Европе, и позволяет задействовать дистрибьюторские мощности партнеров на их территории", - добавила она.

Крупнейший в Европе анимационный кинорынок MIFA проходит во французском городе Анси в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.