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Вышел трейлер сиквела "Сияния"

Главные роли в фильме исполнили Юэн МакГрегор и Ребекка Фергюсон
' Warner Bros. Pictures/YouTube'

Кинокомпания Warner Bros. в четверг опубликовала первый трейлер художественного фильма "Доктор Сон", являющегося сиквелом кинокартины "Сияние" (1980 год) режиссера Стэнли Кубрика по одноименному роману писателя Стивена Кинга. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале компании.

Главные роли в картине исполнили Юэн МакГрегор ("На игле", "Фарго", "Крупная рыба") и Ребекка Фергюсон ("Девушка в поезде", "Снеговик", "Величайший шоумен"). Режиссером фильма выступил Майк Флэнеган.

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