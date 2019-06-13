Российский музыковед Марина Фролова-Уокер назначена профессором старейшего вуза Лондона

ЛОНДОН, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Русский музыковед Марина Фролова-Уокер назначена профессором музыки знаменитого лондонского Грешем-колледжа и стала в один ряд с известными композиторами и знатоками музыкального искусства, занимавшими прежде эту должность. Об этом колледж известил в четверг лондонское представительство ТАСС.

"Старейшее высшее учебное заведение Лондона - Грешем-колледж - рад объявить о назначении профессора музыкальной истории Кембриджского университета Марины Фроловой-Уокер следующим грешемским профессором музыки", - говорится в сообщении основанного в 1597 году колледжа.

Как было подчеркнуто, ранее эту должность занимали такие известные личности как британский композитор и органист Джон Булл (1562/63 - 1628), французский композитор и архитектор Янис Ксенакис (1922-2001) и британский клавесинист и дирижер Кристофер Хогвуд (1941-2014). Российский музыковед стала второй женщиной на должности профессора музыки за всю 422-летнюю историю этого вуза после известной современной пианистки, дирижера и композитора Джоанны Макгрегор.

"Это очень почетно. Мне всегда было интересно следовать традициям просвещения и заниматься распространением знаний о музыке для широкой публики. Грешем-колледж предоставляет мне возможность делать это не только для той аудитории, которая собирается на лекциях в Лондоне, но и для любителей музыки во всем мире, поскольку данные лекции транслируются на сервисе YouTube и там же затем и остаются. Все они доступны совершенно бесплатно", - сказала Фролова-Уокер в интервью ТАСС. Она сообщила, что в течение последнего года уже читала в Грешем-колледже лекции о русской опере, так что это не новая для нее сфера деятельности, а ее нынешний контракт рассчитан на обычные для такой работы три года, хотя иногда колледж может продлить подобный договор на срок до четырех лет.

Предстоящие лекции

По словам Фроловой-Уокер, первая серия ее лекций в Грешем-колледже в новой должности будет посвящена Русскому балету Дягилева.

"Мне хотелось начать именно с него, потому что Дягилев сыграл огромную роль в распространении русской культуры за рубежом. Ведь если русская литература сама нашла себе дорогу на Запад благодаря книгам Толстого и Достоевского, то музыке и различным видам сценического искусства пришлось намного сложнее, потому что постановки стоят куда дороже. И, по ее словам, "для решения этой задачи действительно должен был появиться такой уникальный человек как Дягилев, который зажигал артистов, композиторов и художников своими идеями и своим энтузиазмом и которому удалось вынести русскую культуру как феномен на мировую сцену", - пояснила музыковед.

Марина Фролова-Уокер родилась в Москве, окончила музыкальное училище при Московской консерватории, затем саму консерваторию и аспирантуру. В 1994 защитила диссертацию на тему "Симфонии Шумана в исторической перспективе" и в том же году переехала в Великобританию. С 2000 года преподает в Кембридже (колледж Клер), с 2015 года - профессор. В 2014 году была избрана членом Британской академии - национальной академии Соединенного Королевства по гуманитарным и социальным наукам.

Грешем-колледж был основан на средства английского купца, финансиста и основателя Королевской биржи Томаса Грешема в соответствии с его завещанием. Этот колледж не выдает дипломов и устраивает бесплатные публичные лекции для вольных слушателей.