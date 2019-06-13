В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, ректором которой он был с 2009 по 2014 год.

"12 июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался Заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО "СПГХПА им. А. Л. Штиглица" с 2009 по 2014 год, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин", - говорится в сообщении.

Пальмин в своем творчестве часто обращался к образам исторических личностей, героями его произведений были Петр Столыпин, Георгий Жуков, Сергей Королев, Александр Штиглиц. Важным этапом в творчестве Пальмина стало участие в создании монумента "Александр Невский" по проекту скульптора Валентина Козенюка. Этот памятник установлен на площади перед Александро-Невской лаврой в Санкт-Петербурге в 2002 году.

Еще одна известная работа Пальмина - барельеф "Смена" на внешней стороне стены Московского Кремля в Александровском саду. Одна из последних его работ - памятник солдатам Первой мировой войны, установленный в Пскове.

Александр Пальмин будет похоронен 14 июня на Пундоловском кладбище в поселке Янино.