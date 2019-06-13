Российские киностудии надеются на развитие копродукции с европейскими компаниями

АНСИ /Франция/, 13 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Ведущие российские студии, принимающие участие на крупнейшем в Европе международном анимационном кинорынке MIFA, надеются достичь договоренности с европейскими компаниями о создании совместных фильмов, так как формат копродукции со странами ЕС в настоящее время развит слабо. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в четверг представители отечественных киностудий на полях проходящего во французском городе Анси смотра.

"Я надеюсь, что сейчас российская анимация подошла к моменту, когда уже интересно работать в формате копродукции. И надеюсь, что российские студии найдут копродукцию с европейскими компаниями. В частности, для этого и создавался этот кинорынок" - сказал генеральный продюсер студии "КиноАтис" Вадим Сотсков.

Его компания является одной из немногих, которой к настоящему времени удалось создать совместную картину под названием "Гурвинок" с Бельгией и Чехией. На нынешнем смотре Сотскову удалось предварительно договориться о производстве еще одного фильма ("Мушкетеры царя") с крупнейшими студиями Франции и Бельгии.

Копродукция с европейцами является одним из приоритетов и киностудии "Союзмультфильм". "Одна из основных задач здесь на фестивале - копродукция. Как вы знаете, "Союзмультфильм" подписал предварительное соглашение о сотрудничестве с известной французской компанией "Сайбер групп", мы будем реализовывать несколько совместных проектов. Конечно, совместное производство проще - выгоднее, дешевле, быстрее проще. Кроме того, оно позволяет сразу создать проект, который будет изначально интересен аудитории Европы, и снимает какие-то барьеры выходов на другие рынки", - отметила менеджер по международной дистрибуции компании Елена Макарова.

Другая российская студия - "Колобанга", которая впервые принимает участие на кинорынке в Анси с новым полнометражным проектом под названием Netski, тоже активно ищет возможность сотрудничества с разными странами. "Мы провели уже десятки встреч с крупнейшими мировыми компаниями, и могу сказать, что проект вызвал большой интерес со стороны экспертов и представителей индустрии, - отметил генеральный директор студии Сергей Антонов. - Самый главный показатель - это то, что уже сейчас, на раннем этапе переговоров о своей готовности к участию к прокату и производству нам заявили представители компаний из США, Канады, Китая, Мексики, Аргентины, Великобритании, Италии и других стран".

Антонов подчеркнул, что атмосфера на кинорынке в Анси особенная. "Здесь очень позитивно, потому что есть большое количество творческих, увлеченных людей, горящие глаза, настоящие эмоции, которые создают тональность события. Здесь находишься в состоянии постоянного творческого полета. Такие смотры вызывают творческо-эмоциональный подъем. То, что мы делаем, является здесь нужным, важным и самое главное - востребованным", - добавил он.