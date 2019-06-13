Платоновскую премию вручили главному художнику Большого драмтеатра им. Товстоногова

ТАСС, 13 июня. Главный художник Большого драматического театра имени Товстоногова (БДТ), народный художник РСФСР Эдуард Кочергин получил Платоновскую премию в размере 1 млн рублей, а также диплом и нагрудный знак. В апреле решение о присуждении Платоновской премии Кочергину принял совет, который возглавляет губернатор Воронежской области.

"Члены экспертного совета Платоновского фестиваля достаточно много предложили знаменитых творческих людей, кто по праву мог бы быть лауреатом нашей премии. Как правило, в таких ситуациях сложно завершить процедуру и выбрать самого достойного, но в этом году процесс выбора дался очень легко, потому что абсолютное большинство экспертов - и тех, кто принимал очное решение, и кто голосовал заочно, - назвали лауреатом Эдуарда Степановича Кочергина. Это решение, на мой взгляд, очень правильно и символично, тем более в Год театра, потому что без творчества Эдуарда Степановича сложно представить и советское, и современное искусство", - сказал он.

Премия вручается в рамках Платоновского фестиваля искусств, который проводится в Воронеже с 2010 года. Награду учредило правительством Воронежской области и ежегодно присуждается российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за значительный вклад в культурное достояние России, создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве.

"Это грандиозно, что я получаю вашу премию имени великого русского писателя Платонова, который ваш, кровный. Он фантастический писатель, который еще до конца не разгадан, и вместе с тем с абсолютной русской философией. Это премия для меня - признание моего профессионализма как писателя и как художника", - сказал Кочергин.

Международный Платоновский фестиваль искусств посвящен творчеству писателя Андрея Платонова (1899-1951) и проводится в Воронеже летом в течение двух недель с 2010 года. В 2018 году его посетили порядка 100 тыс. человек, прошло около 100 мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература" с участием представителей 13 стран, а самым массовым стал уличный парад, который посетили более 20 тыс. человек.

На фестивале вручают Платоновскую премию в области литературы и искусства, первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов. В 2012 году совет отдал предпочтение Льву Додину - народному артисту России, художественному руководителю Академического малого драматического театра - Театра Европы. В 2018 году лауреатами Платоновской премии стали актриса Алла Демидова и режиссер Анатолий Васильев.