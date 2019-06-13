Группа "Ленинград" даст прощальный концерт в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Группа "Ленинград" в пятницу выступит на московском стадионе "Открытие-Арена". Шоу пройдет в рамках прощального турне коллектива, объявил его лидер Сергей Шнуров.

"Мне кажется, что "Ленинград" - это авангард, это передовой фланг. Время несколько изменилось, изменился язык, изменились средства коммуникации и средства производства музыки. Поэтому "Ленинград" уступает дорогу молодым", - пояснил Шнуров журналистам.

Музыканты решили попрощаться с размахом: в их графике девять стадионов. Тур стартовал 4 июня в Калининграде, концерты пройдут в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября. По оценке Шнурова, турне может собрать до полумиллиона зрителей. Музыканты обещают исполнить свои главные хиты за более чем 20 лет существования группы.

Однако Шнуров призвал поклонников не расстраиваться: "Ленинград" в ближайшее время может представить новые песни. Кроме того, музыкант не исключил, что группа может выступать на корпоративах и давать концерты.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.