"Имперский русский балет" выступит в Петербурге при участии балетных звезд города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Гастроли театра "Имперский русский балет" открываются в пятницу в Петербурге, где артисты из Москвы проведут три надели своего мирового турне, посвященного 25-летию труппы. В первый вечер на сцене Дворца культуры имени Ленсовета будут показаны одноактные балеты "Шехерадаза" Михаила Фокина и "Болеро" Николая Андросова.

"Москву и Петербург объединяет любовь к классическому танцу. И поэтому мы открываем выступления "Шехеразадой", с которой все начиналось, и с "Болеро", которую считаем нашей визитной карточкой", - сказал художественный руководитель труппы заслуженный деятель искусств России Гедиминас Таранда, давший пресс-конференцию в санкт-петербургском пресс-центре ТАСС.

Он с благодарностью вспомнил, как много дали на этапе становления труппы творческие контакты со звездами петербургского балета, выступавшими в их спектаклях. С труппой сотрудничали Алтынай Асылмуратова, Жанна Аюпова, Фарух Рузиматов, Диана Вишнева. В их числе была и пришедшая на пресс-конференцию народная артистка России Юлия Махалина, празднующая свой юбилей. Как заявил Таранда, этой дате в ходе гастролей будет посвящен вечер 23 июня.

В гастролях московского коллектива примут участие еще два петербуржца - Илья Кузнецов и Денис Матвиенко, который признался, что общение с Гедиминасом в свое время повлияло на его творческое становление как танцовщика.

Юбиляры покажут в Петербурге балеты в редакции Таранды - "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Кармен-сюита". В течение гастролей в фойе Дворца культуры имени Ленсовета будет развернута интерактивная выставка "Театральное закулисье", а также выставка балетных костюмов.

Петербургские гастроли продлятся до 7 июля. Затем "Имперский русский балет" продолжит мировое турне выступлениями в Болгарии, а осенью труппа отправится в Новую Зеландию и Австралию.