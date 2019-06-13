В Нижегородской области открывается фестиваль "Арт-Овраг"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль "Арт-Овраг", который в девятый раз пройдет в городе Выксе Нижегородской области с 14 по 16 июня, начнется в пятницу с открытия в городском парке многофункционального центра "Павильон будущего". Об этом сообщила ТАСС председатель попечительского совета фонда "ОМК-участие", организатор фестиваля Ирина Седых.

"14 июня в городе Выксе Нижегородской области состоится открытие ежегодного фестиваля "Арт-Овраг". Оно пройдет в новом архитектурном пространстве, которое было создано специально для фестиваля - новом павильоне, построенном по законам параметрической архитектуры", - отметила она, пояснив, что примером параметрического стиля в архитектуре можно назвать "Парящий мост" в парке "Зарядье", а ярким представителем этого направления является Заха Хадид.

"Павильон Будущего" станет площадкой для лекций, мастер-классов и кинопоказов. Здание будет включать в себя смотровую площадку, летний кинотеатр и залы для различных мероприятий. "Будет также открытие скейт-парка, который был построен специально к фестивалю", - добавила Седых.

По словам организатора фестиваля, в субботу в Выксе пройдет также открытие первого в России индустриального стрит-арт парка на территории действующего предприятия - Выксунского металлургического завода (ВМЗ). Согласно концепции парка, в нем каждый год будет появляться новая роспись, демонстрирующая разные направления в современном искусстве. На арт-объекте уже оставил свою работу художника Миша Most, а на фестивале свое произведение создаст художник Алексей Лука. В Выксе в пятницу откроют и другой арт-объект - "Бинарные часы" Андрея Матчина, скульптуру из металла в форме спирали ДНК со световыми сегментами, которые, зажигаясь, показывают точное время.

Насыщенной будет и музыкальная программа мероприятия. "В воскресенье пройдет концерт хедлайнера фестиваля - певца Feduka", - рассказала Седых. Помимо него, перед гостями фестиваля выступят музыкальные коллективы, представляющие различные современные направления, в том числе группа The Soul Surfers. В театральную программу фестиваля вошли спектакль по книге французского писателя Бориса Виана "Пена дней" инженерного театра АХЕ, метеоперформанс "Переменная облачность", созданный фестивалем совместно с Лабораторией Практика Постдраматурга, спектакль "Крылья для клоунов" Нижегородского театра "Пиано".

Фестиваль существует с 2011 года, он организован по инициативе Объединенной металлургической компании (ОМК), в которую входит ВМЗ. Тема мероприятия этого года - "Когда сегодня становится завтра".