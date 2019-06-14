Проект "Золотая маска" в Израиле" с успехом стартовал в тель-авивском театре "Гешер"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июня. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Ежегодный международный проект российской национальной театральной премии и одноименного фестиваля "Золотая маска" в Израиле" в четверг вечером уже в шестой раз с успехом стартовал в знаменитом тель-авивском театре "Гешер". С аншлагом здесь прошел показ спектакля МХТ им. Чехова "Мужья и жены" в постановке режиссера Константина Богомолова, который был предварен ярким уличным прологом.

Спектакль был назначен на 20:00 местного времени, но начался со значительным опозданием. По замыслу организаторов мероприятия, прологом открытия международного проекта стала уличная церемония, когда перед входом в театр публику угощали свежевыжатым апельсиновым соком, предлагая выпить этот целебный напиток за добро и процветание.

Потом на балконе появился один из ведущих актеров театра "Гешер" Гилад Клеттер, который завершил свое эмоциональное выступление призывом к публике запустить в небо ярко-оранжевые воздушные шары - знак мира и благоденствия.

Церемония открытия продолжилась в до отказа заполненном зрительном зале.

"Мы очень рады, что вы заполнили этот большой зал, делайте это вплоть до 28 июня, пока будет продолжаться наш международный проект", - сказала, обращаясь к публике, директор театра "Гешер" Лена Крейндлина и пригласила к микрофону генерального директора "Золотой маски" Марию Ревякину. Она, в свою очередь, также поблагодарила публику, руководителя театра "Гешер", которая к тому же еще возглавляет международный театральный фестиваль Jaffa Fest, сотрудничающий с российской "Золотой маской".

"Огромное спасибо нашему партнеру Роману Абрамовичу, который поддерживает проект, и без него мы ничего не смогли бы сделать", - заключила под аплодисменты зала Ревякина.

"Я люблю Вуди Аллена"

А потом начался спектакль "Мужья и жены". Сценическую версию знаменитого фильма Вуди Аллена поставил в МХТ имени Чехова режиссер Константин Богомолов. Премьера состоялась 14 июня 2017 года.

Как сообщается на сайте театра, "это история, решенная в жанре "драмеди", когда действие перетекает из комедии в драму и из драмы в комедию. В целом спектакль рассказывает о невозможности и бессмысленности любых перемен".

В качестве подтверждения там же приводятся слова Константина Богомолова. "Сюжетно спектакль отталкивается от тривиальной истории, - говорит режиссер, - благополучная, на первый взгляд, пара решается развестись. Их друзья сначала реагируют на новость с изумлением, но, задумавшись, понимают, что изумляться нечему, и их собственная семейная жизнь давно дала трещину..."

Исполнителями ролей выступают Игорь Гордин, Дарья Мороз, Игорь Верник, Александра Ребенок, Сергей Чонишвили, Мария Карпова, Софья Эрнст, Артем Соколов, Кирилл Трубецкой и другие известные актеры.

"Я люблю Вуди Аллена, - признался журналистам на пресс-конференции, предварившей показ спектакля в Израиле, режиссер Богомолов. "Была задача сделать спектакль развлекательный, спектакль, который пользовался бы успехом у публики, - сказал он.

"Придет зритель на спектакль по Вуди Аллену и не будет плеваться. Вот это для меня важная позиция. Потому что Вуди Аллен для меня - это большой художник, и прекрасное, тонкое и изящное развлечение и отдых. И дыхание есть легкое у этого всего", - заявил перед показом режиссер.

Мнения о "Мужьях и женах"

Что же касается израильских зрителей, то их мнения относительно "Мужей и жен" после просмотра разделились. Одни в беседе с ТАСС сетовали на то, что не узнали старый Московский Художественный театр, и очень печалятся по этому поводу. Другие же, наоборот, радовались новизне, которую представил МХТ имени Чехова.

Так, Таня Киселевски, режиссер кино и телевидения, которая, по ее словам, живет в Израиле уже 29 лет, приехав из Санкт-Петербурга, призналась в разговоре с ТАСС, что в восторге от спектакля. "Мне кажется, что это очень интересно, потому что это Вуди Аллен - это соединение театра с крупными планами на экране, это то, что дало нам проникновение внутрь. Потрясающее режиссерское решение. Мне очень понравилось", - сказала собеседница агентства.

"Это театр, в общем, не для широкого зрителя, - отметила она. Есть фестивальное кино, а это театр для фестивалей, если по образу кино говорить. Очень точное решение для театра. Я в восторге".

Своим мнением с ТАСС поделился и один из участников спектакля - артист Игорь Верник. "Дело не в том, что это не простой спектакль. Напротив, этот спектакль очень тонко, очень изящно, очень деликатно, документально рассказывает об отношениях мужчины и женщины в самых разных перипетиях этих отношений", - убежден актер.

По его словам, "зрители привыкли воспринимать эти отношения со страстями, со сложными мезансценами, с эмоциональными всплесками". "А ведь в жизни это не так: самые драматичные вещи на самом деле в жизни происходят очень, казалось бы, обыденно, и там, под этой тихой водой, мощное, страшное кипение. Так и здесь [в спектакле] очень, казалось бы, ровная интонация, ровное дыхание, ровное вроде как течение жизни, а под этим внизу бушуют, кипят страсти", - пояснил артист.

Сегодня в театре "Гешер" состоится второй, заключительный показ "Мужей и жен", все билеты на который также полностью раскуплены. По окончании спектакля со зрителями встретится режиссер Константин Богомолов.

Программа "Золотой маски" в Израиле"

Кроме спектакля-открытия "Мужья и жены", в программе "Золотой маски" в Израиле" в нынешнем году значатся еще два спектакля. Это нашумевший "Цирк", поставленный Максимом Диденко в Театре наций, и экспериментальный спектакль Московского театра мюзикла "Реверс", сочетающий чудеса акробатики, циркового искусства и современного танца. Каждый из этих спектаклей будет показан дважды.

В рамках фестиваля 2019 года также пройдет специальная программа: состоится творческая встреча с актрисой Ингеборгой Дапкунайте, театральный мастер-класс для детей "Ловкость как важнейшее психофизическое качество для телесного аппарата воплощения актера" проведет актер, режиссер трюковой пластики Владимир Малюгин, а для студентов 3 курса театрального факультета NISSAN NATIV ACTING SCHOOL мастер-класс по современным цирковым направлениям дадут создатели спектакля "Реверс" Андрей Кольцов и Ирина Дрожжина. Кроме того, по окончании каждого спектакля состоятся традиционные обсуждения со зрителями.

Проект "Золотая маска" в Израиле" продлится до 28 июня. Он станет частью программы международного театрального фестиваля Jaffa Fest, который проводится театром "Гешер" при поддержке Министерства культуры Израиля и мэрии Тель-Авива-Яффо (официальное название города).

Как сообщила ТАСС директор Jaffa Fest Лена Крейндлина, уже готовится программа "Золотой маски" в Израиле" на следующий год. "В будущем году мы предполагаем пригласить в Тель-Авив три или даже четыре российских спектакля", - сказала она.