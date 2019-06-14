В Нью-Йорке состоялся показ спектакля "Маскарад" театра имени Вахтангова

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Зрители Нью-Йорка встретили спектакль "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова в постановке Государственного академического театра имени Вахтангова овациями. В четверг - первый день показа премьеры - в зале New York City Center не было свободных мест, все билеты были распроданы задолго до начала северо-американских гастролей труппы.

Евгений Князев, Лидия Вележева, Юрий Шлыков, Леонид Бичевин и другие актеры театра представили на Манхэттене постановку художественного руководителя театра Римаса Туминаса, который возродил спектакль в более современной трактовке. Его историческая премьера на Вахтанговской сцене состоялась еще 21 июня 1941 года, накануне начала Великой Отечественной войны.

Снег, музыка, страдания

Зрители следили за драматическими событиями спектакля, разворачивающимися под падающий на сцену снег и музыку - вальс Арама Хачатуряна.

"Мы очень соскучились по русской театральной школе, мы хотели слышать со сцены русскую речь и не только получить зрелище, шоу, но и заставить себя думать - над аллегориями, гениальными строками Лермонтова, чувствами, которые движут героями. Поэтому мы и купили билеты, и получили что хотели", - сказала корреспонденту ТАСС одна из жительниц Нью-Йорка, которая пришла в театр с детьми школьного возраста. - Я также очень хочу, чтоб наши дети знали и чувствовали русскую классику, чтобы мы разговаривали с ними на одном языке в самом широком смысле этого слова".

Среди зрителей были и многочисленные англоязычные любители театра, для которых спектакль сопровождался субтитрами. Один из них признался корреспонденту ТАСС, что раньше не был знаком с творчеством Лермонтова, но теперь обязательно прочитает его произведения и в первую очередь драму "Маскарад". "Я понял, что в постановке много современного прочтения, поэтому мне стало интересно познакомиться с оригиналом, за что спасибо театру", - сказал он. Собеседник агентства также пошутил, что стал лучше понимать Россию. "Это - снег, красивая музыка и страдания", - с улыбкой заметил он.

Театр имени Вахтангова прибыл на гастроли в Нью-Йорк в рамках ежегодного фестиваля "Вишневый сад". После Нью-Йорка, где труппа выйдет на сцену City Hall еще трижды, она переедет в Бостон (штат Массачусетс) и покажет "Маскарад" в театре Cutler Majestic Theater 18 и 19 июня. Завершится фестиваль 28 июня, когда под открытым небом в парке Стейтен Айленда горожане смогут посмотреть фильм Владимира Меньшова "Москва слезам не верит" (1979) с субтитрами на английском языке.

Первый фестиваль искусств "Вишневый сад" прошел в Нью-Йорке в мае 2013 года.