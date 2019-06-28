Джаз, чечетка и любовь. Главные роли Александра Панкратова-Черного

"Мы из джаза" (1983) Советская комедия, снятая Кареном Шахназаровым, сразу же полюбилась всей стране, хотя и не имела ничего общего с первоначальной задумкой режиссера. Дело в том, что изначально это должен был быть фильм о Леониде Утесове, но тот резко этому воспрепятствовал: певец никогда себя к классическому джазу не относил. Но это не помешало создателям фильма, вдохновившись историей развития американского жанра в СССР, выбрать прототипы для своих персонажей: например, персонаж Ларисы Долиной списан с джазовой певицы из США Коретти Арле, которая была на гастролях в России.

Панкратов-Черный в картине исполнил одну из главных ролей — бродячего музыканта Степана Грушко, который играл на банджо и трубе. На пробы приходили Леонид Ярмольник и Николай Еременко. Панкратова-Черного выбрал сам режиссер. Чтобы вжиться в образ, актеру пришлось брать уроки музыки: его обучал настоящий гитарист-виртуоз. Однако в ходе занятий выяснилось, что у ученика напрочь отсутствует музыкальный слух, поэтому в фильме игру на банджо он лишь имитирует. А вот чему он научился на съемках, так это бить чечетку. "Жестокий романс" (1984)

На эту тему Лариса Гузеева: не знаю, откуда вдруг столько яда появилось у людей

В основе сюжета этого фильма Эльдара Рязанова — пьеса Александра Островского "Бесприданница". Это история о некогда богатой дворянке, пытающейся выдать свою дочь замуж по любви, но при этом удачно. Она, казалось бы, находит его — красивого, богатого, любимого — но жизненные пути непредсказуемы: героев ждет печальный трагический финал. Эта картина собрала по-настоящему звездный состав актеров. Главную роль Ларисы Огудаловой (невесты) исполнила Лариса Гузеева, ее мать Хариту Огудалову сыграла Алиса Фрейндлих, возлюбленного Ларисы Сергея Паратова исполнил Никита Михалков. Сам Панкратов-Черный сыграл лишь в первой серии (как и многие советские фильмы, этот вышел в двухсерийном формате). Ему досталась небольшая роль офицера Ивана Петровича Семеновского, но, несмотря на это, он запомнился зрителю своей особенной харизмой. "Зимний вечер в Гаграх" (1985) Сюжет этого проникновенного фильма Карена Шахназарова разворачивается вокруг Алексея Беглова (исполняет Евгений Евстигнеев) — мастера чечетки, прославленного танцора (кстати, у него был прототип — советский степист Алексей Быстров, звезда 50-х). Однажды к нему приходит молодой Аркадий Грачев (Александр Панкратов-Черный), который мечтает учиться у Беглова, но, как выясняется, не имеет никаких способностей к этому.

Тем временем с главным героем происходит череда трагических событий: он теряет работу, а телевидение передает ошибочное сообщение о смерти Беглова. Глубокие душевные переживания приводят танцора к инфаркту. Грачев успевает посетить своего учителя в больнице, где тот рассказывает о прекрасном вечере в Гаграх, который он провел вместе с дочерью. Вообще удивительно, насколько переломным стал этот фильм для многих людей. На роль дочери Беглова, например, пробовалась актриса Ирина Цывина — в картине она не снялась, но через год стала супругой Евстигнеева. Светлана Аманова (как раз исполнительница этой роли) по сюжету выходит замуж за журналиста, и вскоре после выхода картины артистка действительно связала себя узами брака с журналистом, главным редактором газеты "Московский комсомолец" Павлом Гусевым. И, наконец, семилетняя актриса Анна Иванова открыла в себе танцевальные таланты и впоследствии стала солисткой Большого театра и директором театра "Московский балет". "Где находится нофелет?" (1988) Сюжет этого фильма напоминает американский ситком. Один из героев фильма Геннадий (Александр Панкратов-Черный) пытается познакомить своего застенчивого и скромного брата Павла (Владимир Меньшов) с девушками с помощью фразы "Где находится нофелет?". Одинокий Паша этому совсем не рад, ведь ему нравится прекрасная незнакомка из автобуса. Прыткий Гена же в итоге оказывается смущен и обруган собственной женой, но заканчивается все хорошо.