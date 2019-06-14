Лайма Вайкуле готовит концерты в России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Латвийская певица Лайма Вайкуле готовится осенью дать концерты в Государственном Кремлевском дворце (Москва) и БКЗ "Октябрьский" (Санкт-Петербург), концерты планируются осенью этого года.

"Я готовлю [шоу]. Возможно, будут концерты в Кремле и в зале "Октябрьский", планирую на осень", - сказала Вайкуле ТАСС. Певица сообщила, что не акцентирует внимание на своем юбилее (артистка отметила 65-летие 31 марта). "Для меня каждый концерт - юбилейный, мое отношение к ним одинаковое", - сказала она.

Артистка готовит совместное с украинским балетом Freedom шоу. В программу войдут как новинки, так и знаменитые хиты.

Лайма Вайкуле - советская и латвийская эстрадная певица. Наибольшую популярность ей принесли такие хиты, как "Вернисаж", "Еще не вечер", "Скрипач на крыше", "Шерлок Холмс", "Я вышла на Пикадилли", "Легкой джазовой походкой".