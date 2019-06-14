Российская короткометражка "Ежик и медвежонок" получила "приз Disney" на кинорынке в Анси

АНСИ /Франция/, 14 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Российский анимационный фильм "Ежик и медвежонок" продюсера Сони Горя и режиссера Глеба Белякова получил "приз Disney" на питчинге в рамках крупнейшего в Европе международного анимационного кинорынка MIFA, проходящего в городе Анси. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в Ассоциации анимационного кино (ААК) России, которая при поддержке министерства культуры организовала участие в смотре ведущих российских киностудий.

"Наш проект "Ежик и медвежонок" получил на питчинге в рамках кинорынка MIFA "приз Диснея" и €5 тыс.", - рассказали в ААК.

"Ежик и медвежонок" - это короткометражный анимационный сериал с 5-минутными эпизодами для детей от трех до семи лет. Его сюжет - нежные и медитативные рассказы о Ежике, Медвежонке и их друзьях, которые живут в волшебном лесу. В планах авторов - создать минимум четыре сезона по 10 эпизодов каждый.

Питчинг проектов - одно из важнейших событий кинорынка MIFA, которое проводится в шести категориях. На победу в категории "сериалы" претендовали 197 проектов, из которых селекционной комиссией смотра было отобрано лишь восемь: из Аргентины, Германии, Франции, Китая и России.

MIFA проходит в городе Анси в рамках 42-го Международного анимационного фестиваля - самого престижного в своем классе смотра, который ежегодно собирает лучших художников-мультипликаторов более чем из 70 стран. Участие отечественной делегации в MIFA восьмой год подряд организует Ассоциация анимационного кино России при поддержке Министерства культуры РФ.